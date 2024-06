Successo per due brindisini al “Ravello Festival”

Ravello Festival è uno dei festival musicali più importanti in Italia che si tiene annualmente a Ravello e che comprende manifestazioni di musica classica, cinema, letteratura ed altre arti, alle quali prendono parte artisti di fama internazionale. A chiudere il cartellone di maggio il duo brindisino formato dal soprano Maria Meerovich e dal pianista Vincenzo Zoppi, che provenienti da esperienze diverse, nel 2024 hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore in formazione di duo al Conservatorio di Monopoli. Già molto richiesti in stagioni di concerti in tutta la penisola, a Ravello hanno eseguito le Quattro Canzoni d’Amaranta di Tosti, le Cinq Mélodies populaires grecques di Ravel e un’antologia di romanze da Rachmaninov.

Così è stata commentata la loro esibizione dalla Fondazione Ravello Festival: “L’intesità e il trasporto di Maria Meerovich e Vincenzo Zoppi hanno chiuso il maggio del Salotto musicale di Nevile Reid ;ispirata e commovente l’interpretazione della Meerovich che guidata dal pianismo di Zoppi hanno dato sfoggio di tutta la loro tecnica performativa.”