SUCCESSO PER IL CHRISTMAS DOG SHOW

Si è svolta in questi giorni 11 e 12 dicembre il Christmas dog show presso ilcapannone Montecatini di Brindisi . Le esposizioni Internazionali di bellezza organizzate del Gruppo cinofilo Ostuni e Salentino hanno visto sfilare 1000 cani in due giorni ponendosi al top delle mostre meridionali . Grazie allaconcessione della struttura da parte del presidente Prof. Ugo Patroni Griffi che ha creduto nella bontà e qualità della manifestazione . I soggetti iscritti sono stati giudicati da esperti internazionali sottol’egida dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana e la Federazione cinofila internazionale .Gli espositori entusiasti della organizzazione e della location hanno davvero apprezzatoe si augurano così come i gruppi cinofili di poter disporre ancora della struttura che potrebbe ospitare anche le altre manifestazioni che si svolgeranno in Puglia .

Presidente Gruppo Cinofilo Enci Brindisi Ostuni

Dr. Ernesto Camassa