Successo per il primo Td Talk di Terziario Donna-Confcommercio Brindisi

Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il primo TD TALK Terziario Donna – Confcommercio Brindisi, ospitato nella splendida cornice di Tenute Rubino – Brindisi, che ha accolto i partecipanti con quattro proposte di degustazione delle sue pregiate etichette e una suggestiva visita guidata nelle cantine. Un’esperienza sensoriale che ha creato la cornice perfetta per un pomeriggio ricco di connessioni e contaminazioni positive. A seguire, è stato registrato grande interesse durante la presentazione della Digital Box, azienda leader nel settore tecnologico e partner di Confcommercio Brindisi, che ha mostrato in modo chiaro e coinvolgente la potenza dell’Intelligenza Artificiale applicata alle imprese. Uno sguardo concreto sul futuro, già presente nelle realtà più innovative. Terziario Donna crede fortemente che la formazione sia l’antidoto più efficace per affrontare le complessità del mercato. E quando alla formazione si uniscono sinergia, squadra e rete, si crea il più potente dei mezzi per superare ogni sfida. La Presidente di Terziario Donna Mary Strabace ha ringraziato tutte le partecipanti e i partner per aver reso questo primo appuntamento un vero successo.





