SUCCESSO PER IL SECONDO APPUNTAMENTO DEL BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO 2023:”L’OLIMPIADE”

Presso il Castello Dentice di Frasso, San Vito dei Normanni, si è tenuto il secondo appuntamento della Rassegna:”Barocco Festival Leonardo Leo, XXVI edizione”, festival internazionale di musica antica nel segno di Leonardo Leo. L’Olimpiade fu un’opera molto fortunata, il libretto è considerato uno dei capolavori di Metastasio ed è stato musicato da più di 50 maestri. La versione di Leonardo Leo è andata in scena il 19 dicembre del 1737 presso il teatro San Carlo, dopo soli 45 giorni dall’opera che ha inaugurato in assoluto il teatro e cioè l’Achille in Sciro di Domenico Natale Sarro (Il 4 novembre 1737). Il M° Cosimo Prontera ha diretto al cembalo l’orchestra barocca “La Confraternita de’ Musici”, con gli interpreti: Valeria La Grotta, soprano, Claudia di Carlo, soprano, e Manuel Amati tenore. La bellissima performance, con la regia di Vincenzo Toma, è stata arricchita da una libera drammatizzazione di Roberto Romeo, molto apprezzata e applaudita dal numeroso pubblico presente. Bravissimi i due attori, Sara Bevilacqua, nel ruolo di Rosabetta Pinto (madre di Leonardo Leo), e Salvatore Misticone, nel ruolo del cronista, che hanno interpretato il testo con intensità, tracciando il profilo del musicista attraverso il racconto dell’ambiente musicale dell’epoca e un libretto epistolario tra Leo e la madre. Un vero e proprio racconto all’interno di uno spettacolo che ha richiesto un grande sforzo organizzativo, con un allestimento originale in una location prestigiosa, sicuramente adatta alla messa in scena dell’opera. Uno spettacolo molto bello che ha entusiasmato i presenti che hanno tributato tantissimi applausi a tutti gli artisti. Anche per questa edizione del Barocco Festival, la XXVI, il M° Prontera è riuscito ad organizzare una rassegna prestigiosa che offre musica antica ad alti livelli con artisti famosi e tante emozioni per il pubblico. Anna Consales