Successo per la festa di Ave Maris Stella nel rione Casale

Nel cuore del quartiere Casale di Brindisi, presso la Parrocchia Ave Maris Stella, si è vissuto un momento straordinario di devozione, tradizione e festa in onore della Beata Vergine Maria Stella del Mare. Durante il weekend del 7 e 8 settembre, l’intera comunità si è riunita per celebrare un evento che ha saputo creare un’atmosfera di gioia condivisa.

La festa ha avuto inizio con la solenne celebrazione eucaristica, seguita da una toccante processione per le vie del quartiere. Il simulacro della Madonna, portato a spalla con grande devozione, ha attraversato le strade del Casale, accompagnato dalle preghiere e dagli sguardi commossi dei fedeli. Un momento di profonda spiritualità che ha avvolto l’intero quartiere in un clima di intensa partecipazione.

Ma la festa non si è fermata qui. Le serate del weekend hanno offerto ai presenti due spettacoli che hanno saputo incantare e divertire. Sabato 7 settembre, alle ore 21.45, Massimo Galantucci e la sua Controrchestra big band, diretta dal Maestro Vito Vittorio Desantis, hanno regalato al pubblico un concerto indimenticabile. La partecipazione speciale di Luigi D’Aprile, compositore e cantautore al pianoforte e alle tastiere, ha aggiunto un tocco di eleganza alla serata, contribuendo a creare un’atmosfera magica.

La festa ha poi raggiunto il culmine domenica 8 settembre, quando alle ore 21.30 è salita sul palco la talentuosa Silvia Bevilacqua, accompagnata dalla Fresh Family School e una tappa straordinaria del concorso di Bellezza Miss Summer Salento L’energia vibrante della performance ha saputo coinvolgere grandi e piccoli, concludendo in bellezza un weekend di celebrazioni.

Antonio De Blasi, collaboratore di Don Adriano Miglietta,parroco dell’Unità Pastorale del Casale, ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso questo evento un vero e proprio trionfo. “Voglio ringraziare di cuore tutti gli intervenuti”, ha dichiarato De Blasi. “La vostra partecipazione calorosa è stata la linfa vitale che ha reso questa giornata speciale. Un grazie particolare va a Don Adriano e agli sponsor, che con il loro generoso sostegno hanno reso possibile ogni dettaglio organizzativo. Un sincero ringraziamento va anche alle attività commerciali del territorio, il cui contributo è stato essenziale per la riuscita dell’evento.”

L’evento ha dimostrato come la sinergia tra pubblico, privato e commercio locale possa dare vita a iniziative di grande valore per la comunità. Gli ospiti presenti hanno potuto apprezzare le numerose attività proposte, con spazi dedicati al divertimento, alla cultura e alla gastronomia, in un’atmosfera vivace e coinvolgente.

“È stato un lavoro di squadra”, ha concluso De Blasi. L’entusiasmo di quest’anno ci dà la forza di continuare su questa strada, sempre più motivati a offrire esperienze di qualità.”

Con un’ottima affluenza e feedback entusiasti da parte del pubblico, l’evento si è confermato un appuntamento imperdibile e un punto di riferimento per il territorio. Un’esperienza che ha saputo lasciare il segno, grazie al contributo di tutti.–