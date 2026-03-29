Successo per la lotteria di beneficenza Unicef 2026

Calato il sipario sulla seconda edizione della Lotteria di beneficenza organizzata dal Comitato provinciale per l’UNICEF di Brindisi a sostegno dell’istruzione delle bambine in Siria. Sabato 28 marzo, nel Castello Imperiali di Francavilla Fontana (g.c.), si è svolta l’estrazione dei biglietti vincenti. I numeri parlano di una edizione di grande successo: infatti, 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶 𝘃𝗲𝗻𝗱𝘂𝘁𝗶 𝟯.𝟰𝟮𝟴 𝗯𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝗰𝗮𝘀𝘀𝗼 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝟴.𝟱𝟳𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼, con un incremento di oltre il 5% rispetto ai già lusinghieri risultati della passata edizione. “Tutto questo – ha tenuto a precisare il presidente del Comitato brindisino dell’UNICEF, Raffaele Romano – grazie all’eccezionale apporto di quanti, a vario titolo, hanno collaborato con noi. E sono davvero tanti”. Perciò, anche quest’anno, l’estrazione dei biglietti è stata preceduta da una breve ma significativa cerimonia nel corso della quale sono stati consegnati attestati di ringraziamento a scuole, enti e associazioni che negli ultimi mesi hanno contribuito a realizzare le varie iniziative promosse dal Comitato provinciale per l’UNICEF di Brindisi, compresa la Lotteria. A fare gli onori di casa sono stati gli assessori del Comune di Francavilla Fontana Sergio Tatarano e Maria Giovanna Lupo che erano accompagnati dalla sindaca delle Ragazze e dei Ragazzi, la giovanissima Viola Ricchiuti. Erano presenti la sindaca del Comune di San Vito dei Normanni Silvana Errico, il Coordinatore regionale dell’APAMRI (l’Associazione parlamentare di Amicizia degli insigniti al merito della Repubblica) cav. Antonio Giaimis, accompagnato dal Gen. Luigi Del Vecchio (Delegato Provinciale di rappresentanza della medesima Associazione per il Comune di Ostuni), il Presidente della Delegazione di Francavilla Fontana della Confcommercio, Gianfranco Candita, accompagnato dal Segretario della stessa Delegazione. La Confcommercio di Brindisi e lo stesso cav. Giaimis hanno svolto un ruolo importante nella ricerca delle aziende che hanno contribuito all’iniziativa concedendo i premi in palio. Fondamentale, per la distribuzione dei biglietti, è stato l’apporto dei volontari e dei docenti referenti delle Scuole della provincia vicine all’UNICEF. Indispensabile, ovviamente, la disponibilità dei tanti cittadini dei vari Comuni del Brindisino che, acquistando i biglietti della Lotteria, hanno consentito di raggiungere un risultato davvero eccezionale. Una sinergia vincente, opportunamente rimarcata nel corso di una cerimonia svoltasi all’insegna della solidarietà e dei buoni sentimenti. L’elenco dei biglietti estratti è pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato Unicef Brindisi.

