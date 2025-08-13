Successo per la nona edizione di “Mesagne in lirica”

Nella bella cornice del sagrato della Chiesa Madre a Mesagne si è tenuta la 9^ edizione di “Mesagne in Lirica” dal titolo LA MAGIA DEI DUETTI, un classico della musica lirica. Si è esibito il TRIO MAUGREGIOMUSIC composto dal soprano ANTONIA GIOVE e il baritono CIRO GRECO, accompagnati al pianoforte dalla Maestra CINZIA MAURANTONIO. Gli artisti si sono esibiti per due ore durante le quali si è spaziato da Pergolesi a Mozart, da Rossini a Bellini, da Donizetti a Mascagni, da Pietri a Lehar. La bella cornice di pubblico, che ha registrato la presenza di molti melomani provenienti da tutta la provincia (musicisti, direttori, cantanti, critici, ecc.), oltre al pubblico di appassionati, ha apprezzato le performance ed applaudito a lungo gli artisti.