Successo per la Notte delle Muse al Liceo Artistico-Musicale



Si è conclusa con un grandissimo successo la Notte delle Muse del Liceo Artistico e Musicale di Brindisi.

Una serata densa di emozioni in cui arte, musica e spettacolo si sono intrecciati all’unisono dando vita un evento straordinario che ha lasciato letteralmente senza parole i numerosi visitatori presenti.

La serata si è aperta con i saluti del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino, della Vicepreside, Prof.ssa Culazzo e delle Funzioni strumentali, Prof.sse Arrigo e Gorgoni. Presenti fra gli ospiti, alcune autorità: il comandante Natale Martorana della Brigata San Marco e il comandante dell’arma dei Carabinieri, Mario Greco.

Dopo i saluti ha preso la parola la rappresentante di Istituto, Ginevra Montanaro, che ha espresso, con parole piene di emozione, il suo entusiasmo per la serata.



Le diverse performance hanno fatto vivere pienamente lo spirito del Natale ai numerosi visitatori, a partire da Polar express coordinato dai Prof Donateo e Bagnato fino a A Cristmas Carol, fra atmosfere da favola e musiche di alto livello. Scenografie suggestive hanno fatto da cornice alle splendide performance dei talentuosi ragazzi. Un corpo di ballo d’eccezione ha arricchito lo spettacolo di Nightmare before a Cristmas e di Means Girl.

Recitazione e musica hanno armoniosamente dato vita ai film natalizi più belli della storia del cinema, catapultando gli spettatori, da una stanza all’altra, in una realtà da sogno, tra atmosfere soffuse e ambientazioni suggestive.

La serata è stata impreziosita anche dall’esposizione di manufatti in ceramica realizzati dagli studenti del liceo artistico, guidati dalla Prof.ssa Valentino, oggetti di pregio che hanno messo in luce le competenze artistiche dei ragazzi, esposte in occasione dei mercatini solidali di San Pancrazio Salentino.

Le attività laboratoriali sono state coordinate dalla Prof.ssa Arrigo per le scenografie realizzate insieme a tutto il Dipartimento artistico, coordinato dal Prof Ciracì, dalla Prof.ssa Gorgoni per le sceneggiature e la parte recitativa e interpretativa, dai docenti del Dipartimento di Esecuzione e interpretazione per le performance musicali.

Fondamentale per la buona riuscita della serata il supporto della Vicepreside, Prof.ssa Culazzo, del prof Rizzo per gli aspetti tecnici delle varie scene, del personale ATA per il costante aiuto fornito, della Croce Rossa per la presenza e il supporto che ha garantito per l’intera serata.

La Notte delle Muse ha messo in luce lo spessore artistico degli studenti, poliedrici e talentuosi in svariate performance, dalla recitazione al ballo, dalla musica al canto.

Un evento dalle forti emozioni, frutto del lavoro di squadra e palcoscenico di esibizioni di alto livello, che centinaia di ospiti hanno apprezzato fino a tarda serata, un’occasione per conoscere lo spessore del Liceo Artistico e Musicale e vivere in anticipo lo spirito del Natale.