Successo per la prima edizione del Campionato ASI over 40

Si è conclusa, presso il Centro Sportivo Eurosport di Brindisi, la prima edizione del Campionato ASI Over 40 settore “Calcio a 8”, manifestazione che ha coinvolto 8 squadre. Quest’anno il settore Calcio dell’ASI di Brindisi ha sperimentato un programma calcistico composto da 5 competizioni distinte che hanno reso questa stagione ancora più avvincente. Il Campionato provinciale ASI, la Coppa Italia ASI, la Champions League, la Europa League e i Playoff. Ogni competizione ha avuto le sue dinamiche e ogni squadra ha lottato non solo per la conquista del trofeo principale, ma anche per aggiudicarsi i vari titoli quali quello di miglior giocatore, miglior portiere e di capocannoniere.

Il Campionato ASI Over 40 è la competizione più prestigiosa della stagione che ha visto la prima parte tutte le 8 squadre impegnate in un testa a testa emozionante per la conquista del titolo di Campione. Il livello di gioco è stato elevato, con la presenza di atleti come Di Giulio, Cappilli, Brigante, Pennetta, Pizzolla, Marinelli, Contestabile, Marinosci, Lanzillotti, i quali pur essendo oltre i 40 anni, continuano a dimostrare una forma fisica invidiabile e un’abilità tattica che affonda le radici in anni di esperienza.

La seconda parte del Campionato ha visto concentrare la lotta a 3 squadre per la conquista del titolo ed in particolare tra la “Peddy Bar” capitanata da Leccese Francesco, la “Dino Parrucchiere” allenata da Pasquale Coppone, premiato come miglior Mister, e la “Ottica Minno” classificatasi al terzo posto nonostante un grande girone di ritorno.

I premi individuali nel Campionato ASI “Over 40” oltre alla coppa assegnata alla Capolista “Peddy Bar”, sono stati assegnati a tre giocatori della stessa squadra: Fabio Antonino quale miglior portiere, Mirko Marinosci miglior giocatore e Salvatore Leccese capocannoniere del torneo.

La iniziativa “Champions League”, novità di questa stagione sportiva, ha visto contendersi questo trofeo le squadre della “Ottica Minno” e della “Peddy Bar” ma in questa manifestazione la vittoria è stata per la “Peddy Bar”. Premiati sono stati Marinelli Marco quale miglior giocatore e Galasso Antonio quale miglior portiere. Capocannoniere si conferma Leccese Salvatore.

La “Peddy Bar” si aggiudica anche la finale di Coppa Italia ASI contro la sorprendente “Ediltecno Impianti”. Il miglior giocatore della Coppa Italia ASI è il leader indiscusso della “Peddy Bar” Leccese Francesco.

Per la manifestazione Europa League è vincitrice la squadra “ITC International” che batte la “Ediltecno Impianti” con il punteggio di 7-3. In questa manifestazione vengono premiati Lanzillotti Massimiliano quale miglior giocatore e Tasco Mattia quale miglior portiere, entrambi appartenenti alla squadra della “ITC International”.

Nella cerimonia della premiazione, premi individuali sono andati a Maggio Pietro per il Campionato Asi Over 40 della società “Over Forense”. Premio quale miglior Presidente di Società a Nasta Mino e quello di miglior Over 40 a Pizzolla Fabio, entrambi della “Ediltecno Impianti”. Il miglior giocatore fairplay è risultato Tarantini Cristian della “ITC International” e miglior difensore del Campionato è premiato Quarta Mino della “Peddy Bar”.

Termina così una stagione del Settore Calcio ASI entusiasmante, piena di passione, avvincente all’insegna del bel gioco e dello spirito sportivo. Ora non resta che prepararsi per la seconda edizione!