SUCCESSO PER LA PRIMA GIORNATA DI “FIORI E MUSICA”

Dopo due anni di stop per la pandemia da Covid 19, riparte a pieno ritmo l’attività di animazione e wedding nel nostro territorio. In serata, presso piazza Vittoria, il Distretto urbano del commercio, insieme a Confcommercio e Confesercenti, ha organizzato l’iniziativa “Fiori e musica” tra musica, fiori, auto e moto d’epoca per offrire ai cittadini un’occasione di svago e a futuri sposi idee innovative per il loro giorno più bello. In programma anche tanto divertimento per i bambini, giocando con i gonfiabili a forma di fiore. Tante auto d’epoca in esposizione e finanche una sfilata di moto Harley Davidson. Il progetto è della società “Venti e venti”.