Successo per la prima prova di “Cross in Puglia” che si è svolta a Brindisi

Grande successo per La Asd MFR Brindisi. Chiamata ad organizzare un grande evento sportivo ha risposto presente dando prova di maturita’ e di alto livello organizzativo.

Essere chiamati ad organizzare i il Cross in Puglia e farlo in maniera impeccabile significa essere pronti a sfide sempre piu’ importanti

Un grazie a tutto lo staff MFR che ha contribuito alla buona riuscita…grazie al Comitato Regionale Fidal Puglia che era presente con il Presidente Regionale Eusebio Haliti e ben due consiglieri regionali a sostegno di questa manifestazione….grazie per la fiducia .

Grazie al Comitato Provinciale Fidal Brindisi e al suo staff… impeccabili

Grazie alla cooperativa Amani per il sostegno e la fattiva collaborazione dell’evento..encomiabili

Grazie all’amministrazione Comunale di Brindisi oggi presente con L’Assessore allo Sport Scarano, a Federsport-Confcommercio Brindisi e alla Multiservizi per il grande lavoro fatto nelle ultime settimane

Grazie ad Antonia di Ortomania che 5 anni fa ha voluto fortemente queste manifestazioni

A parlare e’ il Delegato Fidal Brindisi

e Presidente della Asd MFR Brindisi Vito Miccoli, organizzatrice dell’evento che, oltre ai ringraziamenti istituzionali e a chi ha contribuito alla riuscita dell’evento …voleva ringraziare i

600 atleti e le 63 societa che da ogni parte del sud italia hanno deciso di credere in noi nonostante fosse la prima volta per Brindisi e una societa’ Brindisina ad organizzare una gara di questo livello…spero che i nostri sforzi siano stati apprezzati….da oggi il movimento dell’Atletica Leggera a Brindisi e’ piu forte….