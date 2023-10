SUCCESSO PER LE GIORNATE FAI D’AUTUNNO A VILLA NEVIERA (CELLINO)

Successo straordinario per le Giornate FAI d’Autunno a Villa Neviera a Cellino San Marco.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre scorsi, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ha celebrato la dodicesima edizione delle “Giornate FAI d’Autunno”, un evento straordinario dedicato a promuovere la ricchezza del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Oltre 700 luoghi di grande valore storico e culturale, normalmente inaccessibili o poco conosciuti, hanno aperto le loro porte al pubblico in più di 350 città italiane.

Tra le gemme in mostra, spicca Villa Neviera a Cellino San Marco, residenza dell’illustre economista Antonio De Viti De Marco e oggi di proprietà di Cantine Due Palme. Questa dimora ottocentesca è un’autentica testimonianza del passato e racconta la storia e la cultura del territorio e del vino, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di esplorare le sue meraviglie.

L’evento è stato organizzato dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) in collaborazione con Cantine Due Palme, rappresentata dall’Event Manager Antonella Maci.

Oltre 2.000 visitatori provenienti da tutta la Puglia hanno affollato Villa Neviera per immergersi in un viaggio affascinante nel tempo. Gli appassionati hanno avuto l’opportunità di esplorare la storia e la tradizione di questo luogo attraverso visite guidate organizzate ogni ora dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Un ruolo speciale è stato riservato agli studenti, che hanno partecipato come Apprendisti Ciceroni trasformando la visita in un’occasione di apprendimento all’aria aperta.

L’esperienza multisensoriale è stata arricchita dalla degustazione dei rinomati vini Due Palme e dei prodotti tipici del territorio regalando ai partecipanti un’immersione nella storia e nella tradizione di Villa Neviera.