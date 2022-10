SUCCESSO PER LE PRIME DUE INIZIATIVE “OSTUNI WELCOME EXPERIENCE”

“Ostuni Welcome Experience, un successo per le prime due iniziative di ottobre”

Ostuni Welcome Experience è la rassegna gratuita promossa e organizzata dal Distretto Urbano del Commercio di Ostuni, curata da Puglia Experience Lab.

Le iniziative turistico-culturali poste in essere mirano a far conoscere gli angoli e le zone della Città Bianca meno note, comprese anche nella zona commerciale di Viale Pola e dintorni.

Le due iniziative di ottobre appena conclusesi, rispettivamente del 1° e 4 ottobre, hanno visto la partecipazione di decine di persone, sia turisti che cittadini.

Il 1° ottobre con “Cuori Verdi in Città” abbiamo accompagnato i partecipanti lungo le aree verdi della città all’interno o nei pressi di cui esistono anche monumenti e aspetti storico-culturali rilevanti. L’edificio Pessina, la villetta Cristo Re, il parco della Rimembranza e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie sono stati i monumenti sui quali si è posta l’attenzione.

L’iniziativa del 4 ottobre “Trekking Pet in Città” è stata una passeggiata insieme ai propri amici a quattro zampe, con un particolare loro benvenuto presso gli esercizi commerciali aderenti al DUC Ostuni da parte del Presidente, Michele Piccirillo. Tante le soste dei partecipanti tra cui quella alla Chiesa dell’Annunziata dove, nell’antico chiostro, don Marco Candeloro ha impartito la benedizione agli animali, proprio nel giorno di San Francesco di Assisi.

Il prossimo appuntamento con la rassegna Ostuni Welcome Experience è per il 29 ottobre con l’itinerario “Bianche Leggende, i Misteri di Ostuni ”, grazie a cui conosceremo leggende misteriose e affascinanti sulla Città Bianca.

Tutti gli aggiornamenti e approfondimenti sono disponibili sulla pagina Facebook del Duc e di Puglia Experience Lab. https://www.facebook.com/pugliaexperiencelab.official/ .