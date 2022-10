SUCCESSO PER L’EVENTO “BRIDAL MUST GO ON” A CURA DI MARCO CAFORIO

Nella bella location di Borgo Ducale si è tenuto l’evento “Bridal must go on”, a cura di Marco Caforio, titolare e stilista dell’atelier “Caforio Spose” di Brindisi. Tanta era l’attesa per un evento, finalmente in presenza, dedicato alla sposa. Le coppie che avevano deciso di sposarsi nel 2020, sono state costrette a rimandare il loro grande giorno a causa del covid che ha portato ad una totale interruzione di tutte le attività. Il settore matrimoni, un mondo molto variegato che spazia dalle sartorie ai fotografi, dai fiorai ai ristoranti e catering, dai produttori di bomboniere ai fiorai, è finalmente ripartito. Questa è la prima stagione più libera dalle restrizioni dovute alla pandemia e le coppie hanno ripreso ad organizzare il loro matrimonio. Marco Caforio ha fortemente voluto questo evento con tanto entusiasmo ed amore per la sua attività. Tantissima gente ha voluto essere presente per condividere una bella serata all’insegna dell’alta moda per la sposa e non solo. La serata è iniziata con due ballerini molto bravi che con la loro danza hanno creato un’atmosfera magica. Due piccoli “sposini” hanno donato delle rose alle signore presenti e, come sottofondo, la voce di Roberto Benigni con il bellissimo discorso sulla felicità. “Cercatela tutti i giorni, continuamente”, perché essere felici equivale a stare bene con se stessi, e di conseguenza con le cose, l’ambiente e le persone che ci circondano. È iniziata, quindi, la sfilata sull’ideale di sposa 2023 di Marco Caforio. La sua collezione, firmata “Felicità 23”, rivolta alla sposa che osa e vuole andare avanti, è proprio un inno alla felicità ritrovata. Tanti abiti da sposa stupendi hanno attratto l’attenzione dei presenti. Anche per quanto riguarda lo sposo, non sono mancati abiti molto eleganti e ricercati. Al termine, Marco, molto emozionato e soddisfatto per la serata, ha ringraziato tutti per avere potuto realizzare un evento così importante, curato in ogni minimo particolare. Un’enorme torta nuziale ha concluso una serata strepitosa all’insegna della rinascita. Anna Consales