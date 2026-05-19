Successo per l’inaugurazione della nuova sede di “Espressioni d’Arte” presso la Chiesa di Santa Maria della Fontana

Domenica 17 maggio 2026, è stata inaugurata la nuova sede espositiva dell’Associazione Culturale “Espressioni d’Arte” presso la Chiesa di Santa Maria della Fontana, a Brindisi, conosciuta, anche, come ex Chiesa dei Cappuccini. La scelta di questa Chiesa non è stata casuale, un luogo di grande valore storico e architettonico che diventa uno spazio dedicato all’arte contemporanea e a molteplici forme di espressione artistica. Un ringraziamento particolare a don Marco Candeloro, Parroco della Parrocchia S.S. Resurrezione, che è intervenuto durante l’incontro e che ha abbracciato subito, con grande entusiasmo, l’idea di fare della Chiesa un luogo che accoglie e condivide “bellezza”. Un progetto artistico, a cura di Ruggero Cairo e Maurizio Sardanelli, che, sicuramente, rappresenta un’opportunità unica per i brindisini che potranno partecipare ai tanti eventi che saranno organizzati. Ruggero Cairo, Presidente dell’Associazione Espressioni d’Arte con sede a Ostuni, presso la Chiesa dello Spirito Santo, dove l’arte ha dato nuova linfa a un edificio storico, rendendolo vivo e frequentato durante tutto l’anno, ha focalizzato l’importanza di un simile progetto che, adesso, vedrà Brindisi protagonista. Sarà l’artista Maurizio Sardanelli, nominato responsabile pro tempore dal Consiglio Direttivo di “Espressioni d’Arte”, a guidare questa esaltante avventura nella nostra città. Maurizio è molto conosciuto come figura di spicco nel panorama artistico brindisino e nazionale per la sua competenza e l’impegno continuo nel promuovere arti visive. È intervenuto, anche, il grande artista Carmelo Conte che ha voluto condividere l’entusiasmo per questa nuova impresa culturale. Il progetto ha già attratto l’attenzione di Enti e Associazioni del posto, presenti all’inaugurazione, come: il Presidente di Confcommercio Brindisi, dott. Gianni Corciulo, la dott.ssa Antonella Grassi, Comune di Brindisi. Altre condivisioni sono state: Conferscenti Brindisi, Pro Loco Ostuni Marina, Capit Rete Associativa. In occasione della serata, “Espressioni d’Arte” ha presentato la Collettiva d’Arte “Oltre il Visibile”. La Chiesa, attualmente chiusa al culto, tranne che il sabato pomeriggio con la celebrazione della santa Messa alle ore 17.30, sarà aperta praticamente ogni giorno per ospitare i tanti eventi organizzati. Durante la serata, presentata dalla giornalista Anna Consales, sono stati molto apprezzati gli intermezzi musicali del M° Raffaele Argentieri Jr. Tante persone hanno voluto partecipare e brindare al nuovo progetto che evidenzia, ancora una volta, l’importanza della cultura per Brindisi, una città dalle mille potenzialità che è necessario sfruttare al meglio per intraprendere un itinerario di rinascita sotto tutti i punti di vista. Foto a cura di “Espressioni d’Arte”.