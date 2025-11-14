Successo per l’iniziativa di Snim sul tema “La Nautica in Puglia – scenari e opportunità”



Presso la Sala Conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale di Brindisi, si è tenuto un interessante dibattito sul tema:”La Nautica in Puglia- scenari e opportunità”, organizzato dallo Snim (Salone Nautico di Puglia). Ha moderato l’evento il giornalista Mimmo Consales. Sono stati presentati i principali progetti in corso nella nostra regione per promuovere una visione condivisa di crescita e innovazione per l’intero settore Nautico pugliese. È stato dato rilievo anche alla sfida ambientale e all’innovazione tecnologica. La Puglia sta sicuramente investendo in una crescita nel rispetto del mare, valorizzandone le risorse. Focalizzata, inoltre, l’importanza della formazione professionale. Un incontro molto importante sullo sviluppo del settore che ha visto la partecipazione di istituzioni, operatori economici e realtà della formazione che hanno approfondito l’obiettivo di valorizzare il comparto Nautico, così da inserirlo nella programmazione Regionale di lungo periodo. Presenti, anche, i candidati Presidenti della Regione Puglia Antonio Decaro e Luigi Lobuono, in vista delle prossime elezioni regionali, proprio per coinvolgerli nell’obiettivo di considerare l’importanza della Nautica, così da porla al centro dell’agenda del prossimo Governo Regionale. I due candidati hanno focalizzato gli impegni che porteranno avanti dopo la tornata elettorale che decreterà chi guiderà la Regione nei prossimi anni. La Nautica è un comparto trainante per l’economia del territorio e sarà necessario investire nelle competenze future. Molto interessanti tutti gli interventi volti a informare concretamente, anche, gli studenti presenti. Anna Consales







