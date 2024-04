Il Presidente On. Antonio Matarrelli

Il Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Brindisi

Giovedì 18 aprile 2024 alle ore 9.00

Salone di rappresentanza Provincia di Brindisi

Via Annibale de Leo, 3

Per ricordare insieme le troppe morti per suicidio in carcere ad un mese dall’intervento del Presidente Mattarella, che ha detto: «Sui suicidi in carcere servono interventi urgenti».

Verranno letti i nomi delle persone che si sono suicidate in carcere nel 2024 e ricordati anche gli agenti di Polizia Penitenziaria che si sono tolti la vita in questi mesi.

L’iniziativa è aperta a tutti: avvocati, operatori penitenziari, volontari, sindacati del personale dell’amministrazione penitenziaria, associazioni, rappresentanti istituzionali, cittadini.

L’iniziativa si svolgerà in contemporanea in molte città italiane sede di carcere

Dal 17 aprile Un fascio di luce che parte dal Palazzo della Provincia illuminerà il cielo di Brindisi