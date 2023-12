SUICIDIO NETTIS – A FASANO TUTTI SANNO, MA NESSUNO PARLA…

E’ proprio il caso di dire che a Fasano tutti sanno, ma nessuno si azzarda a pronunciare i nomi di chi potrebbe – a vario titolo – essere coinvolto nel presunto suicidio di Patrizia Nettis, la giornalista di Gioia del Colle che al momento della morte svolgeva le funzioni di addetto stampa del Comune di Fasano.

Si tratta, come ormai noto, di un imprenditore e di un personaggio politico del posto. Entrambi avrebbero avuto una relazione sentimentale con Patrizia ed il sospetto dei pubblici ministeri Giuseppe De Nozza e Giovanni Marino della Procura di Brindisi è che la ragazza sia stata spinta al suicidio con le neanche tanto velate minacce di rendere note le sue vicende sentimentali.

La famiglia Nettis, come è noto, sostiene dal primo momento che Patrizia non si sarebbe mai suicidata visto il suo carattere gioviale e la sua determinazione nell’affrontare qualsiasi problema. Da qui la richiesta di accelerare le indagini per giungere ad una verità su quanto accaduto a giugno nell’abitazione fasanese della giornalista.

Purtroppo la perizia del suo computer fatta fare dai magistrati non ha sortito gli effetti desiderati in quanto i messaggi ricevuti per whastapp non sono risultati recuperabili neanche attraverso l’applicazione web e quindi bisogna cercare conferme in altre direzioni.

Nessun dubbio ormai sul rapporto che la donna aveva con i due personaggi. Si tratta di capire, invece, fino a che punto si sono spinte le minacce nei suoi confronti e se uno dei due possa aver avuto accesso nel suo appartamento nell’orario in cui i medici legali hanno stabilito sia avvenuto il decesso.

La riesumazione della salma e la successiva autopsia, chieste dai pubblici ministeri titolari dell’indagine, potrebbero offrire un contributo in termini di chiarezza, anche per definire responsabilità dal punto di vista penale.