Suicidio Nettis – Le opposizioni: “La politica locale faccia chiarezza su quanto accaduto”

Ecco a nota dei consiglieri comunali di opposizione di Fasano:

“Esprimiamo piena condivisione per le parole espresse dal collega consigliere Leonardo De Leonardis che, in merito alla morte della giornalista Patrizia Nettis e sulla scorta delle notizie diffuse dai media nazionali durante le ultime settimane, chiede un’aperta riflessione sulla posizione della politica locale. Da fieri sostenitori del garantismo, sempre ed in ogni circostanza nonché a tutela di ogni libero cittadino, altresì nel pieno rispetto delle indagini condotte in questo momento dalla magistratura, riteniamo tuttavia che sia assolutamente necessario restituire alla politica fasanese, e dunque ad ogni politico fasanese, la propria dignità. Tanto si deve in ossequio al mandato che ognuno di noi ha ricevuto dai cittadini, alla trasparenza delle nostre azioni e alla serenità nell’esercizio del nostro pubblico ufficio, in risposta alle notizie di stampa che ritraggono “un noto politico locale” coinvolto – ma non indagato – in questa triste vicenda. Vicenda dalla quale, stando alle notizie di stampa, risulterebbero inoltre ancora poco chiare le circostanze che hanno condotto all’assunzione della giornalista Nettis in qualità di responsabile della comunicazione istituzionale del Comune di Fasano tramite pubblico concorso. Non possiamo assolutamente accettare, e questo lo sottolineiamo in maniera convinta, di essere additati quali “omertosi e complici del silenzio”, in merito ad una vicenda così drammatica che ha riguardato la scomparsa di una nota professionista, donna e madre, alla cui memoria si deve senza dubbio la chiarezza dei fatti accaduti in primis e, non di meno conto, l’assunzione di responsabilità da parte di una classe politica locale che può e deve collaborare alle ricerca di qualsivoglia verità”.

I consiglieri comunali

Donatella Fanizzi

Laura De Mola

Lello Di Bari

Mario Schena

Antonio Scianaro