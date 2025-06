Sul Lungomare è festa grande con la presentazione della regata “Brindisi-Corfu”

La Regata velica internazionale “Brindisi-Corfu” ha raggiunto la soglia delle 90 imbarcazioni iscritte che domani, domenica 8 giugno, si presenteranno alle boe di partenza.

Le iscrizioni sono giunte da numerosi circoli nautici italiani, oltre che altre nazioni europee. E questo costituisce la conferma dell’importanza della regata a livello internazionale.

Intanto stasera, ai piedi della Scalinata Virgiliana, si è svolta la cerimonia di presentazione della 39^ edizione della regata con il benvenuto agli equipaggi. Vi hanno partecipato le massime autorità civili, militari e sportive.

La Regata partirà alle ore 12.00 di domani, domenica 8 giugno dalla parte esterna del porto di Brindisi, mentre l’arrivo è previsto nell’isola di Corfù dopo aver percorso le 104 miglia che separano le coste pugliesi da quelle elleniche.

L’organizzazione dell’evento è del Circolo della Vela Brindisi e del Marina Gouvia Sailing Club.

“Anche quest’anno la nostra regata – afferma il Presidente del Circolo della Vela Gaetano Caso – è tra quelle che nel Mediterraneo hanno fatto registrare il maggior numero di iscrizioni, per giunta di imbarcazioni estremamente competitive. Il nostro obiettivo, come al solito, è quello di creare le condizioni perché tutto funzioni nel migliore dei modi. Un obiettivo che riusciamo a raggiungere anche grazie ad una macchina organizzativa ormai rodata e capace di affrontare sfide importanti come quella della ‘Brindisi-Corfu’. Colgo l’occasione, in ogni caso, per ringraziare istituzioni e sponsor privati per il sostegno che hanno voluto assicurare a questo evento, insieme ad altri enti ed agli sponsor grazie ai quali è stato allestito un programma di eventi collaterali che, come al solito, hanno richiamato le attenzioni di tantissimi brindisini e turisti”.