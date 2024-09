Sul sito del Comune di Brindisi l’elenco dei beneficiari della Carta Acquisti Inps 2024

E’ stato pubblicata sul sito del Comune di Brindisi , www.comune.brindisi.it , in allegato l’elenco dei beneficiari della Carta Acquisti INPS 2024, identificati attraverso il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nel rispetto della normativa per la protezione dei dati personali.

Il numero di protocollo INPS è il numero presente in alto a destra nell’Attestazione ISEE contenente l’indicatore per le prestazioni agevolate (es. INPS-ISEE-202X-XXXXXXXXX-00).

Chi non avesse sottomano l’Attestazione ISEE, può recuperare online il numero di protocollo attraverso la propria area riservata del portale INPS, accedendo con credenziali personali (es.: SPID).

In pratica, l’Attestazione ISEE riporta il numero di protocollo della DSU attribuito dall’INPS.

Si comunica altresì che, nei prossimi giorni, i beneficiari riceveranno, a cura di addetti comunali, a domicilio la lettera di notifica con cui recarsi in Posta per ritirare la Carta oppure andare direttamente in posta per verificare la possibilità di ritiro della stessa.

Si specifica che le carte sono rese operative con l’accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio (cfr. l’articolo 5, comma 4, del D.I.).

Le somme, inoltre, dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025 (cfr. l’articolo 8, comma 1, del D.I.).