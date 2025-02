“Sulle orme della sclerosi multipla. La pienezza della vita”, la scrittrice Maria De Giovanni a Mesagne

Sabato 22 febbraio, dalle ore 18 presso Lab Creation, la presentazione dell’ultimo libro autobiografico dell’autrice salentina originaria di Borgagne

“Sulle orme della sclerosi multipla. La pienezza della vita” – Graus Editore è un libro autobiografico che invita a un viaggio intimo grazie al quale la convivenza con la malattia offre l’opportunità di riscoprire la bellezza dell’esistenza. Maria De Giovanni si racconta nel terzo volume di una trilogia che, cucendo tra loro le pagine che collegano ogni esperienza e incontro, consegna ai lettori una prova di speranza e coraggio. L’opera si presenta come una riflessione profonda, attraverso una narrazione che trasmette in modo semplice ed immediato le verità su una condizione che fa vivere stando “in bilico ogni giorno, perché ogni giorno è il ricordo che un altro già passato non tornerà”.

L’autrice intreccia la sua esperienza personale con temi universali come il bene e il male. È un libro che fa riflettere, che conforta, che insegna e come una preghiera ci ricorda che la vita è degna di essere vissuta anche con i suoi momenti di dolore e difficoltà. Originaria di Borgagne, da anni è impegnata in una intensa attività di sensibilizzazione sui temi della disabilità. Ha pubblicato “Sulle orme della sclerosi multipla”, in cui introduce la sua esperienza personale con la malattia, e “La Rinascita”. Presidente dell’associazione “Sunrise Onlus” – “Il mare di tutti”, ha ottenuto fino ad oggi di 140 riconoscimenti; in particolare, è stata nominata Commendatore e già Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La giornalista salentina sarà ospite a Mesagne sabato 22 febbraio a partire dalle ore 18, l’incontro si svolgerà nella sala conferenza del Caffè letterario Lab Creation (centro storico, via Lucantonio Resta, 15). L’ingresso è gratuito e la presentazione potrà essere seguita in presenza o tramite facebook. Dopo i saluti del sindaco della città, Antonio Matarrelli, dialogherà con lei Maria De Guido, addetto stampa del Comune di Mesagne.