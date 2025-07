“Sulle Tracce degli scritti inediti di Elisabetta e Alfredo” al Castello Dentice di Frasso di Carovigno

Grande partecipazione per la visita guidata tematica “Sulle tracce degli scritti inediti di Elisabetta e Alfredo: una grande storia d’amore”, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno. L’evento, nell’ambito della Rassegna “Sere d’Estate”, è stato organizzato dall’Associazione “Le Colonne”, ente gestore del Castello. Il dott. Francesco Romano, Associazione “Le Colonne”, è riuscito a coinvolgere i presenti con il racconto della vita della contessa Elisabetta e del conte Alfredo Dentice di Frasso di Carovigno, anche mediante alcuni loro scritti che hanno letteralmente emozionato tutti. Nelle sue memorie, ritrovate casualmente in una cartella di seta verde, la contessa Elisabetta Schlippenbach Dentice di Frasso scriveva:”Volevo essere felice, dominare, decidere, volevo spezzare tutte le catene che mi tenevano prigioniera”. Elisabetta si era ribellata e aveva lottato per la propria felicità. Visitando il bellissimo Castello, sembra quasi percepire ancora la presenza di Elisabetta e Alfredo, l’amore della sua vita. La contessa e il conte furono sicuramente artefici di un momento di grande splendore del Castello e, soprattutto, lei si prodigò per valorizzare il luogo e per aiutare i bisognosi che la veneravano. Una visita magica in una location unica. Anna Consales