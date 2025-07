“Sulle tracce degli scritti inediti di Elisabetta e Alfredo”. Una visita guidata tematica al Castello Dentice di Frasso

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Sere d’estate in castello” promossa dalla Associazione

Le Colonne in collaborazione con il Comune di Carovigno. Venerdì 18 luglio alle ore 21.00 il Castello

Dentice di Frasso di Carovigno ospiterà l’evento “Sulle tracce degli scritti inediti di Elisabetta e

Alfredo”, una visita guidata tematica che condurrà il pubblico alla scoperta di due figure centrali nella

storia del castello: la contessa Elisabetta Schlippenbach e il conte Alfredo Dentice di Frasso.

Attraverso il racconto di lettere e scritti, i partecipanti avranno l’occasione di conoscere da vicino

aspetti inediti della vita privata dei due nobili, il loro legame personale e il contesto storico in cui

hanno vissuto.

L’iniziativa intende valorizzare la storia e l’identità culturale del castello, offrendo al pubblico

un’esperienza di visita che unisce contenuti storici a un percorso guidato negli ambienti più

significativi della dimora nobiliare.

La prenotazione è obbligatoria.