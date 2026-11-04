“Suonando-Sognando”, a Brindisi musica, solidarietà e informazione

“Suonando-Sognando”, musica, solidarietà e informazione

si incontrano nel prossimo appuntamento in programma

a Brindisi

La serata, organizzata da Xenia Production, è dedicata alla Comunità

di Sant’Egidio – Brindisi e a Connessioni del Mediterraneo APS

Lunedì 9 novembre pv, a partire dalle ore 18,00, la suggestiva cornice dell’Ex Convento Santa Chiara (in Via Santa Chiara 2) ospiterà l’evento dal titolo “Suonando – Sognando”. La serata, organizzata da Xenia Production, è dedicata alla Comunità di Sant’Egidio – Brindisi e a Connessioni del Mediterraneo APS, unendo la bellezza dell’arte all’impegno e alla tutela della cittadinanza.

L’evento vedrà un importante momento di apertura dedicato alla sicurezza e alla prevenzione sociale: si terrà infatti un focus sul tema della prevenzione delle truffe agli anziani. Nell’occasione, in virtù delle comunicazioni e delle attività svolte dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con il Comune di Brindisi e la Prefettura di Brindisi, verrà distribuito il materiale informativo legato al progetto “Nonni in guardia contro le truffe!”, promosso per fornire agli anziani e ai loro familiari strumenti utili per difendersi dai raggiri più comuni.

A seguire, lo spazio sarà interamente dedicato alla grande musica con l’esibizione della pianista Aksinja Gioia, che accompagnerà il pubblico in un suggestivo itinerario musicale tra i brani famosi dell’opera, le indimenticabili canzoni classiche napoletane e le più amate colonne sonore da film.

La serata si arricchirà inoltre della partecipazione straordinaria della Dott.ssa Cosima Leccese, ospite d’onore dell’evento. Un’occasione preziosa per la comunità per condividere momenti di cultura, riflessione e vicinanza sociale. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.