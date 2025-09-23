Superare le barriere, raggiungere i traguardi…

L’ Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica Divertendoci Insieme vi invita a un appuntamento speciale: la 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓/𝟐𝟔, un momento di comunità, sport e inclusione dedicato a tutti coloro che credono nello sport come strumento di crescita e partecipazione.

L’evento è fissato per Giovedì 25 settembre 2025 alle ore 18.00, nell’ Aula Consiliare del Comune di Oria (BR).

Dopo i saluti istituzionali vi sarà la presentazione delle atlete e degli atleti e dello staff tecnico: un’occasione unica per conoscere da vicino chi, con passione ed entusiasmo, lavora ogni giorno per rendere possibile questo percorso sportivo.

Seguirà l’illustrazione dei 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐨𝐛𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞, per condividere i traguardi che l’associazione si è prefissata e il cammino che essa intende percorrere.

E’ previsto l’intervento di Gianni Romito – Presidente del Comitato Paralimpico Puglia, una figura di riferimento dello sport paralimpico in Puglia e in Italia. La sua relazione si concentrerà sul tema “Accessibilità e opportunità di partecipazione allo sport paralimpico”. Un contributo prezioso che ci aiuterà a riflettere su quanto lo sport possa davvero essere alla portata di tutti, senza barriere.

A guidare e moderare l’incontro sarà l’Avv. Carola Delli Santi, che accompagnerà i vari momenti della serata e darà voce ai protagonisti.

Sarà un’occasione unica per approfondire il lavoro che l’associazione DIVERTENDOCI INSIEME svolge quotidianamente nel promuovere lo sport come strumento di inclusione per persone con disabilità, permettendo di condividere vissuti, emozioni autentiche e affrontare insieme nuove e stimolanti sfide.

Vi invitiamo a partecipare: perché lo sport non è solo competizione, ma soprattutto inclusione, crescita e comunità.





