SUPERBONUS EDILIZIA, FORZA ITALIA: “LAVORIAMO PER SBLOCCO DEI CREDITI. FONDAMENTALE SOSTENERE IMPRESE E FAMIGLIE”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“Il superbonus e la cessione del credito hanno dato un impulso strategico per il rilancio dell’edilizia e della nostra economia ed è per questo che stiamo lavorando incessantemente per la proroga. Abbiamo presentato un emendamento all’art 42 del Dl Aiuti bis che stabilisce la possibilità di diluire negli anni successivi i crediti vantati e punta alla responsabilità solidale. Non abbiamo tempo da perdere: moltissime imprese sono in bilico e in fortissima difficoltà, così come i cittadini che hanno usufruito dell’intervento. Certo, c’è chi ne ha abusato, violando la legge, e va punito. Ma non possiamo mettere a rischio l’intero sistema economico che potrebbe deflagrare, con migliaia di persone che potrebbero rimetterci tantissimi soldi pur avendo fatto le cose correttamente. È un pericolo che va scongiurato con determinazione e ci auguriamo che la nostra proposta venga approvata dal parlamento”.