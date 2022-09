SUPERBONUS EDILIZIO, FORZA ITALIA: “ORA GOVERNO INTERVENGA E DIALOGHI CON LE BANCHE”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“Il provvedimento approvato ieri sullo sblocco dei crediti del superbonus edilizio 110% va nella direzione giusta, da noi auspicata, ma ora serve un ulteriore impegno da parte del governo. Bisogna confrontarsi con le banche per capire come e quando agiranno perché ora la palla, nei fatti, passa a loro. Cittadini e imprese chiedono certezze, perciò agli atti formali devono seguire anche azioni concrete del governo. Su questo incentreremo il nostro lavoro nei prossimi giorni, sollecitando l’esecutivo ad avviare subito le necessarie interlocuzioni per dare piena e concreta attuazione allo sblocco dei crediti”.