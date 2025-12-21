Supercoppa italiana, il brindisino Di Bello arbitro al VAR della finale Napoli-Bologna

La partitissima in programma a Riyadh lunedì 22 dicembre

Sarà il brindisino Marco Di Bello, l’arbitro al Var della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna di lunedì 22 dicembre (inizio ore 20,00 italiane). La finale in programma a Riyadh in Arabia Saudita sarà diretta dalla squadra arbitrale composta da Colombo, con Berti e Vecchi assistenti, La Penna quarto uomo, Di Bello Var e Pezzuto assistente Var.

Marco Di Bello è considerato uno dei migliori specialisti al monitor a livello mondiale. È stato scelto come unico rappresentante italiano (nel ruolo di Video Match Official) per il Mondiale per Club FIFA 2025 negli Stati Uniti. Ha esordito in serie A il 12 aprile 2012 (Bologna-Cagliari 1-0) e nel massimo campionato di calcio ha superato le 160 presenze. Nel 2021 ha vinto il prestigioso Premio Giovanni Mauro, assegnato al miglior arbitro della stagione sportiva.