Susumaniello – Il Sindaco Marchionna risponde alle accuse

Nella città di Brindisi, anche attraverso i social, si sta scatenando una polemica infinita in riferimento alla mancata effettuazione di iniziative legate alla promozione del vino e, in particolare, del vitigno autoctono Susumaniello. E’ dei giorni scorsi, infatti, una nota di cinque cantine che annunciano di aver spostato l’iniziativa a Mesagne non avendo ricevuto risposta dall’Amministrazione Comunale di Brindisi.

Da qui la decisione del sindaco Marchionna di convocare una conferenza stampa durante la quale ha spiegato le ragioni per cui non si è più realizzata l’iniziativa “Rosati di sera”, una sorta di Negroamaro Wine Festival, ed allo stesso tempo il motivo per cui non è stato più assegnato un contributo alla masterclass sul Susumaniello, proposta solo da una parte delle cantine brindisine del Consorzio di tutela della Doc Brindisi.