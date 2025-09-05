Facebook Instagram
formavobis2
ISCRIVITI

“Susumaniello in festa” – Lunedì a Mesagne conferenza stampa

Venerdì 12 settembre 2025 Mesagne ospiterà l’evento “Susumaniello in Festa”, l’iniziativa firmata Associazione Italiana Sommelier Puglia. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà lunedì 8 settembre 2025, a partire dalle ore 11:00, presso il Comune di Mesagne (stanza del Sindaco).

Interverranno:

  • Antonio Matarrelli – Sindaco di Mesagne;
  • Marco Calò – Consigliere comunale con delega alla Cultura e al Turismo della città di Mesagne;
  • Giacomo D’Ambruoso – Presidente AIS Puglia;
  • Rocco Caliandro – Delegato Brindisi AIS Puglia.
Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
meridiani
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning