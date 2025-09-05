“Susumaniello in festa” – Lunedì a Mesagne conferenza stampa

Venerdì 12 settembre 2025 Mesagne ospiterà l’evento “Susumaniello in Festa”, l’iniziativa firmata Associazione Italiana Sommelier Puglia. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà lunedì 8 settembre 2025, a partire dalle ore 11:00, presso il Comune di Mesagne (stanza del Sindaco).
Interverranno:
- Antonio Matarrelli – Sindaco di Mesagne;
- Marco Calò – Consigliere comunale con delega alla Cultura e al Turismo della città di Mesagne;
- Giacomo D’Ambruoso – Presidente AIS Puglia;
- Rocco Caliandro – Delegato Brindisi AIS Puglia.