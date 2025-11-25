Susumaniello protagonista: al SUSU’ 2023 i 5 Grappoli Bibenda 2026

Nel corso della Festa dei 5 Grappoli – Presentazione Nazionale Bibenda 2026, organizzata dalla Fondazione Italiana Sommelier il 22 novembre 2025 all’Hotel Rome Cavalieri di Roma, Cantine Risveglio ha ricevuto il riconoscimento dei 5 Grappoli assegnato al Susù 2023, vino da Susumaniello prodotto a Brindisi.

Si tratta di uno dei massimi premi della guida Bibenda, riservato ai vini che hanno raggiunto l’eccellenza nella valutazione delle commissioni.

A ritirare il premio sono stati Matteo Francesco Nardelli e l’Enologo Mourad Ouada, in rappresentanza dell’azienda brindisina.

L’evento, come da tradizione, ha riunito i produttori di vino e grappa selezionati nell’edizione 2026 della guida, confermando il valore e la vitalità del panorama enologico nazionale.