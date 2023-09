Presso la Terrazza degli Erranti, Ex Convento delle Scuole Pie, Susy Mocerino ha presentato il suo libro:”Racconti della tua terra”. L’appuntamento, della Rassegna “Pagine Erranti” in collaborazione con “Brindisi città che legge”, è stato organizzato dall’A. p. s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell'”Accademia degli Erranti”, programma “Riusa Brindisi-Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum. L’autrice vive e scrive tra il Vomero, quartiere di Napoli dove abita, e Sant’Agata de’ Goti, paese del Sannio beneventano dove possiede una masseria. Susy è da sempre impegata tra teatro, canzoni, racconti e buona cucina. Ha dialogato con l’autrice Antonio Melcore, Accademia degli Erranti e segretario Brindisi e le Antiche Strade. L’attore Mino Profico ha letto alcuni brani del libro con intensità, coinvolgendo i presenti nel racconto. Giampaolo Nicastro ha curato l’accompagnamento musicale. È il primo libro di Susy, 253 pagine divise in 12 capitoli, con le suggestive immagini di Emanuele Nicastro. L’opera prende il lettore perché alterna pagine di un tempo che fu con momenti attuali. Una scrittura al tempo stesso antica e moderna che riesce a fare riflettere. Un testo che vuole raccontare tutte le esperienze che accomunano i migranti di tutti i Sud del mondo. “L’esodo di generazioni in cerca di lavoro e di condizioni di vita migliori, la ferita del distacco dagli affetti, dalle proprie radici, sono esperienze che accomunano i migranti di tutti i Sud del mondo”. Un’esperienza narrativa quotidiana, un libro che, certamente, non lascerà indifferenti. Al termine della presentazione l’autrice ha firmato le copie acquistate dai presenti. Anna Consales