SVELATO IL MISTERO – LA BUGATTI AVVISTATA NEL BRINDISINO EFFETTUAVA TEST DI PROVA

Finalmente svelato il mistero della Bugatti (un’auto del valore di otto milioni di euro) che nelle scorse settimane è stata vista circolare anche in provincia di Brindisi e, in particolare, a San Vito dei Normanni. L’auto stava effettuando dei test di resistenza sulle strade pugliesi prima di essere immessa in produzione. Il fatto incredibile è che di quella vettura ne saranno prodotti solo 10 esemplari, di cui uno è stato opzionato da Cristiano Ronaldo.

I test su pista, invece, sono stati eseguiti presso “Technical Center – Porsche Engineering” di Nardò che – secondo Steffen Leicht, responsabile dei test di resistenza sulla Bugatti Centodieci – «con il suo circuito ad alta velocità e il suo percorso di guida, offre le condizioni ideali per test di resistenza intensivi».