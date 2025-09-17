Sversamenti d’acqua per strada nel rione La Rosa. La denuncia di Zippo

Giungono sempre più numerose le segnalazioni di protesta dei residenti nel quartiere La Rosa di Brindisi in merito alle discutibili modalità con cui avvengono le operazioni di rifornimento di acqua dei mezzi utilizzati per le attività del servizio di igiene urbana. Nello specifico, come evidenziato dalle immagini, presso il punto di prelievo , ubicato in Via degli Oleandri, si registrano in maniera sistematica sversamenti in quantità tali da rendere impraticabile la zona sia dal punto di vista della percorribilità pedonale sia sotto l’aspetto della sicurezza stradale, con particolare riferimento ai mezzi a due ruote senza contare lo spreco di acqua in un periodo storico dove l’attenzione sulla salvaguardia della risorsa idrica resta alta. A risentire negativamente della situazione anche il servizio del trasporto pubblico in quanto la sosta dei mezzi per il rifornimento avviene a ridosso della pensilina Stp rendendo impossibile la fermata dei bus e disagiata l’attesa degli utenti. Si invita, pertanto, l’amministrazione comunale ad individuare immediatamente soluzioni alternative per le operazioni di rifornimento e/o procedure che tengano conto delle criticità evidenziate.

Giuseppe Zippo