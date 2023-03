SVERSAMENTO SOSTANZA TOSSICA DA UN’AUTOBOTTE – INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Stamattina alle 8 circa i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ostuni, sullòa statale 379 (km 16.2) all interno del distributore Q8 per lo sversamento di una sostanza chimica (cloruro ferrico in soluzione) da un tir cisterna.

E’ stata immediata delimitata l’intera area e successivamente una squadra del N.B.C.R (Nucleare Batterologico Chimico Radiologico) del Comando di Brindisi è giunta sul posto per i primi rilievi.

Per le operazioni di travaso è stato necessario attivare il nucleo specializzato N.B.C.R. di Bari che ha gestito e monitorato l’intera operazione.

Alle ore 16.30 è stata ultimata l’attività di recupero della sostanza chimica all’interno di un’altra cisterna della stessa ditta ed è stata messa in sicurezza l’intera area.