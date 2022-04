Svolta l’assemblea provinciale di Brindisi dei titolari di benemerenze sportive

Si è tenuta nel pomeriggio di giovedì scorso, presso la sede del Coni in via Dalmazia, l’assemblea provinciale dei titolari di benemerenze sportive rilasciate dal Coni negli anni scorsi, quali le stelle al merito, palme e collari. Nel corso della manifestazione si è avviata la campagna adesione soci per il 2022-e con essa anche la programmazione delle attività nel rispetto dei valori dell’Ansmes Roma su sport e giovani. Si è poi preceduto alla premiazione del già presidente del Coni di Brindisi, dott. Nicola Cainazzo, e di Maria Consilia Lacorte del Comitato di Brindisi di Sport e Salute. Ha coordinato i lavori l’avv.Vincenzo Guadalupi. E’ intervenuto l’assessore allo sport del comune di Brindisi, Oreste Pinto.