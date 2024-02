Taekwondo – Ancora un trionfo per la New Marzial Mesagne

La New Marzial Mesagne, storica scuola di Taekwondo nonché centro federale, ha trionfato ancora una volta Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio ai Campionati Italiani Cadetti Cinture Rosse e Cinture Nere di Taekwondo, conquistando per tutte le competizioni il podio . Prima società classificata per i cadetti femminile, prima società classificata per i cadetti maschile. Primo posto anche nella classifica generale: la scuola dei campioni olimpici Carlo Molfetta e Vito Dell’Aquila continua a formare giovani talenti con il sogno di diventare campioni.

🏆 Classifica Maschile per società:

1) New Marzial Mesagne

2) Galatina Taekwondo Institute

3) Taekwondo Karisma Latina

4) Taekwondo Mattei Roma

Classifica Femminile per società:

1) New Marzial Mesagne

2) Scuola Taekwondo Genova ASD

3) Taekwondo in Fiore

4) Taekwondo Fenice

Le congratulazioni vanno alla New Marzial Mesagne per la straordinaria performance, dimostrando la forza e la determinazione del team. È un risultato di prestigio che riflette l’impegno costante degli atleti, degli allenatori e di tutta la squadra.

Questo successo non è solo un trionfo per la New Marzial Mesagne ma anche un motivo di orgoglio per la comunità di Mesagne e per il Taekwondo italiano nel suo complesso.

Un plauso finale a tutti gli atleti della palestra del maestro Roberto BAGLIVO per gli obiettivi raggiunti:

ORO

Berlingerio Nicolò

Rosato MariaVittoria

Frassica Sofia

Sant’Angelo Riccardo

ARGENTO

Bellino Gianfilippo

Resta Ginevra

BRONZO

Boccadamo Carolina

Nicolì Clarissa

ORO. cinture Rosse

D’aprile Gennaro

BRONZO cinture rosse

Muri Benedetta