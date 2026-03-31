Taekwondo – Due bronzi nazionali per la Gold Team Brindisi

Sono ben due le medaglie nazionali conquistate dagli atleti brindisini allenati dal maestro Marco cazzato al campionato italiano assoluto cadetti 2026 svoltosi a Busto Arsizio nel weekend del 28 e 29 marzo.

Bronzo per Angela Grassi nella categoria dei 59 Kg femminili cinture rosse, e bronzo per Alessandro sirena nella categoria dei 61Kg maschili cinture nere.

Ottima prova per Gabriele carrozzino seppur senza medaglia alla sua prima esperienza di livello nazionale.

La società brindisina si riconferma con i propri atleti ai vertici delle competizioni nazionali.