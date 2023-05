Nei giorni 19, 20 e 21 u.s., presso il Centro di preparazione Olimpico “B. Zauli” di Formi (LT), si è concluso il secondo corso di formazione progetto “Taekwondo Intergenerazionale – lo sport di nonni e nipoti” per l’insegnamento del taekwondo (adatto) agli over 60. Organizzato dalla FITA (Federazione Italiana Taekwondo e Finanziata da Sport e Salute.

L’obiettivo generale del progetto è quello di diffondere l’idea che la pratica continua del taekwondo promuove benefici per la salute, relazioni sociali/affettivi e contrasta con successo i fisiologici processi d’invecchiamento e combattere attraverso l’attività fisica il comportamento sedentario.

Obiettivo primario è quello di rendere il Taekwondo accessibile a tutti incidendo sulle ragioni, oltre quelle economiche in quanto allontanano dallo sport molte persone, nonché di accrescere la consapevolezza sui benefici dell’attività fisica a livello psico emotivo; miglioramento a livello propriocettivo e cinetico; miglioramento dell’equilibrio e della postura; miglioramento della sicurezza in se stessi ed il rispetto per il prossimo, previene molte malattie comuni nella terza età: osteoporosi, diabete, insufficienza cardiaca e malattie coronariche.

Questo progetto prevede sempre in forma gratuita, una visita medico/sportiva, l’assicurazione e la divisa del Taekwondo “dobok” da far indossare ai partecipanti.

Lo staff “Centro Studi” era composto da docenti di altissimo livello: Prof. S. Chiodo, A. Codazzo, M. Barcellona, G. Zito e F. Tonello. Coordinatori dello staff federale: E. Aversano, K. Salvatori e L. Giannini.

A questo importantissimo corso, sono stati invitati i maestri: Cosimo Spinelli e Fernando Melendugno (over 70), per coadiuvare nella pratica, il Grand Master Yong Ghill Park il quale ha detto: ho avuto due Maestri come validi assistenti modello che mi hanno aiutato durante le lezioni.

NONNI, se siete interessati contattateci al nunero: 3396925024