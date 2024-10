Taekwondo Intergenerazionale “Lo sport per Nonni e Nipoti”

A partire da giorno 15 ottobre p.v., presso la Scuola Elementare “G. Calò” ubicata in Via Mafgaldi, 16 – Casale, partirà il progetto Intergenerazionale “Lo sport per nonni e nipoti” organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo “Pennetta Rosa” sotto la supervisione del maestro Cosimo Spinelli c.n. 9° Dan. Due lezioni settimanali (Martedì e Giovedì ore 17,30 – 18,30) di un’ora ciascuna.

Questo progetto mira a promuovere la pratica del Taekwondo come strumento per lo sviluppo: psico-fisico; miglioramento dell’equilibrio e della postura; ridurre il sovrappeso; migliora la capacità respiratoria e l’ossigenazione dei tessuti; migliora il tono e la forza muscolare; riduce i battiti cardiaci sia a riposo che dopo sforzo; aumenta la qualità di sangue che il cuore pompa ad ogni contrazione; riduce lo stress e i disturbi dell’umore; previene gli incidenti domestici; previene malattie comuni nella terza età (osteoporosi, diabete), migliora la pressione sanguigna; miglioramento della sicurezza in se stessi ed il rispetto per il prossimo; una garanzia di una ottimale qualità della vita; combattere attraverso l’attività fisica il comportamento sedentario; relazioni sociali/effettive e contrasta con successo i fisiologici progetti d’invecchiamento. Questi sono alcuni elementi dei numerosi fattori benefici del Taekwondo.

Tra gli obiettivi specifici, uno su tutti è la conoscenza dei fondamentali tecnici dell’Autodifesa, considerando che proprio gli anziani sono una categoria a rischio abusi. Conosciamo quanto il Taekwondo sia perfetto per i giovanissimi, adolescenti, giovani e adulti. Ma può essere un ottimo strumento per i soggetti in età avanzata. Grazie alla Ricerca e alla Scienza, gli ultimi decenni hanno portato ad un prolungamento dell’aspettativa di vita.

Tesseramento alla FITA (Federazione Italiana Taekwondo), assicurazione sanitaria, frequenza ai corsi GRATUITI. All’atto dell’iscrizione portare ECG e certificato medico per attività sportiva non agonistica.