TaeKwonDo – Interregionali d’Abruzzo, Nuova conquiste per gli atleti della Gold Team

Ancora una volta un successo ottenuto dagli atleti della società sportiva brindisina capitanata dal Maestro Marco Cazzato, questa volta in terra Abruzzese al Campionato Interregionale d’Abruzzo svolto lo scorso 19 e 20 ottobre presso il Palaroma di Montesilvano. Competizione riservata alle categorie Junior,cadetti, children e beginners , una gara che ha visto la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da ogni parte d’ Italia.

Le Medaglie d’Oro conquistate vanno a Clarissa Rijavec e Federica Mangione, le medaglie d’Argento vanno a Giulia Carrozzino, Eleonora Napoletano, Aurora Montello, Francesca Palma, Ilaria Valenti ,Gabriele Rametta, le medaglie di Bronzo sono per Rebecca Rijavec ,Ancora Davide,Riccardo Mangione, Giorgio Armonico,Nicolo’ Barletta, Gabriele Carrozzino, Gigliola Giorgio, ottima prestazione in una difficile categoria per Domenico Semeraro.

Ancora una volta sul podio gli atleti brindisini che al rientro in palestra sono già concentrati per preparare la prossima competizione che si terrà a novembre nella città di Napoli.