Taekwondo – La “Pennetta Rosa” in campo da 48 anni!

Terminato il periodo estivo, si riaprono le palestre, riprendono gli allenamenti delle varie specialità sportive. Non viene meno a questa situazione e lo fa da ben 48 anni, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo “Pennetta Rosa” la più longeva d’Italia, che ha ricominciato ad allenare i suoi allievi da qualche giorno.

Il tutto sotto l’attenta supervisione del Grand Master Cosimo Spinelli c.n. 9° Dan (l’unico del sud Italia). In palestra il Maestro insegna ai suoi ragazzi la disciplina del Taekwondo e abbraccia i più alti valori sportivi. Ha formato altri tecnici, che a loro volta, hanno diffuso e agevolato la crescita del movimento nella Provincia e nelle altre regioni della penisola.

Spinelli, è l’unico nella provincia di Brindisi ad avere la qualifica nel settore della formazione tecnico-sportiva con competenze specifiche avanzate nei modelli di prestazione in età infantile -giovanile e di tutti quegli aspetti di supporto tecnico e di sviluppo motorio nel Taekwondo. Più nel dettaglio, il Maestro Spinelli ha avuto modo di partecipare a diversi corsi di formazione mirati ai più piccoli e da venti anni, lo stesso Spinelli è il promotore del “Trofeo Ivan Ciullo”, manifestazione riservata agli under 12, è la persona adatta a tutto questo. Per la sua serietà, competenza e professionalità, molti genitori li affidano i propri figli.

Il Taekwondo si conferma come uno sport che sta assumendo maggiore importanza, in particolar modo dopo le due medaglie di bronzo conquistate alle ultime Olimpiadi dagli atleti: Simone Alessio e Antonio Bossolo.

Per iscriversi ai corsi basta rivolgersi presso la palestra delle scuole elementari “G. Calò” ubicata in Via Magaldi, 16 (Casale) tutti i giorni.