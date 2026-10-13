Taekwondo – Primi successi di stagione per la Gold Team

E sono ben nove le medaglie sui 10 atleti partecipanti conquistate dal Team brindisino capitanato dal maestro Marco Cazzato ai campionati interregionali campani di Giugliano in Campania lo scorso 11 ottobre per le categorie dei Giovanissimi atleti, beginners children ,Kids.

Quattro le medaglie d’oro che vanno a Francesca Palma , Ludovica simini, Giulia Carrozzino e Diego Stasi mentre le medaglie d’argento sono per Eleonora Napoletano ,Claudio Truppi e Ludovico Giammaruco , la medaglia di bronzo va a Lorenzo Screti , si ferma ai quarti di finale Giorgio Armonico.

Le medaglie conquistate contribuiscono al settimo posto nella classifica delle società per la squadra sportiva brindisina.