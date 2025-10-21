Taglio voli – Sabato conferenza stampa in aeroporto per protesta Fratelli d’Italia

È notizia di oggi che ITA Airways ha soppresso il volo delle 11.15 per Roma, un’ulteriore penalizzazione per lo scalo di Brindisi, già oggetto da tempo di riduzioni e disattenzioni che ne limitano il ruolo strategico per la città, l’intera provincia e per il Salento.

Un paio di mesi fa, a Bari, si è tenuto un incontro con Aeroporti di Puglia alla presenza di dirigenti e rappresentanti locali di Fratelli d’Italia. Un incontro che, purtroppo, non ha prodotto alcun risultato concreto: le rassicurazioni ricevute si sono rivelate soltanto fumo negli occhi, come temevamo.

Brindisi continua a essere bistrattata e marginalizzata nelle scelte infrastrutturali, in totale contrasto con quanto affermato dai dirigenti Regionali e da Aeroporti di Puglia. È giunto il momento di dire basta.

Per questo il Coordinamento cittadino e il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Brindisi annunciano una conferenza stampa di protesta pubblica che si terrà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 11:00 nei pressi dell’ingresso principale dell’aeroporto del Salento.

All’iniziativa sono invitati a partecipare tutti i partiti, i movimenti civici, le associazioni, rappresntanti istituzionali eletti del territorio e i cittadini che condividono la convinzione che Brindisi meriti rispetto e una rappresentanza vera nelle scelte regionali e nazionali.

L’obiettivo è dare voce a un territorio che non può più accettare silenziosamente decisioni calate dall’alto, che penalizzano la mobilità, il turismo e lo sviluppo del nostro territorio.

Coordinamento cittadino Fratelli d’Italia – Brindisi

Gruppo consiliare assessori Fratelli d’Italia – Brindisi