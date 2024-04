Tail Wind: successo a Mesagne per la “Palestra di progettazione” per i giovani finanziata da Regione e Ministero del Lavoro

Fornire ai giovani e alle associazioni del terzo settore le competenze e gli strumenti necessari per progettare un futuro in linea con i propri sogni, sfruttando le opportunità offerte dai finanziamenti Regionali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo era l’obiettivo ed è stato centrato. Mesagne celebra il successo del progetto Tail Wind (vento in poppa), sostenuto finanziariamente dall’assessorato Sezione Benessere Sociale della Regione Puglia. Il risultato evidenzia il dinamismo e l’innovazione dell’associazione Collettivo MusicArte O.d.V, quartier generale delle attività svolte, alle quali nel mese di ottobre ha preso parte anche Valentina Romano, direttore del Dipartimento Welfare della Regione Puglia. Una sorta di “Palestra di progettazione”, un corso pratico frequentato da 13 giovani provenienti da Mesagne, Oria e Brindisi, Torchiarolo, Ceglie e da altri comuni pugliesi.

I partecipanti hanno dimostrato forte determinazione ad investire su sé stessi, sul proprio futuro, hanno condiviso idee imprenditoriali innovative e mostrato entusiasmo. Attraverso il laboratorio, tenuto nella sede del laboratorio urbano Lab Creation, i ragazzi hanno acquisito la capacità di redigere business plan efficaci e di analizzare il mercato e la concorrenza, ponendo così le basi per trasformare le loro idee in impresa. Parallelamente al laboratorio dedicato alla progettazione imprenditoriale, il laboratorio “Generativivo” ha coinvolto 29 giovani appartenenti a diverse associazioni, attive non solo a Mesagne ma anche in altri comuni, tra cui Brindisi, Gallipoli, Lecce e S. Vito dei Normanni. Il gruppo di lavoro si è focalizzato sulle modalità di accesso e di gestione dei finanziamenti attraverso i bandi regionali e nazionali. Il progetto Tail Wind dimostra come il sostegno istituzionale, abbinato all’impegno delle associazioni locali, possa generare percorsi formativi efficaci, alimentando la dinamicità imprenditoriale e sociale nel territorio.