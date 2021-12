TANGENTI PER APPALTI AUTOSTRADE – ARRESTATO L’EX SOTTOSEGRETARIO BRINDISINO BARGONE

L’ex parlamentare e sottosegretario brindisino Antonio Bargone è uno dei quattro destinatari dei provvedimenti restrittivi emessi dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Benevento. La vicenda riguarda l’aggiudicazione di un appalto di Autostrade per l’Italia spa per 75 milioni di euro. L’ipotesi di reato che viene contestata dalla Procura benevetìntana a Bargone ed agli altri tre arrestati è di corruzione aggravata, turbatya libertà degli incanti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Attualmente l’ex parlamentare brindisino occuopava il ruolo di di presidente della Società Autostrada Tirrenica spa (società di diretta emanazione di Autostrada peer l’Italia).

Bargone è stato sottosegretario ai Lavori Pubblici dal 1996 al 2001 ed ha svolto un ruolo di primo piano della politica brindisina e nazionale (ha fatto parte, tra l’altro, della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati) nelle file del vecchio Partito Comunista e poi del Partito Democratico della Sinistra. Da tempo non vive più a Brindisi, avendo polarizzato i suoi interessi altrove.