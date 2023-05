Tango. Preliminari a Brindisi per i mondiali in Argentina

Brindisi ha ospitato im questi giorni, presso il Palazumbo e il cinema Impero, la decima edizione della Coppa italiana di Tango, gara valida perle qualificazioni dei campionati mondiali in Argentina, con il patrocinio del Comune di Brindisi. Tante coppie di tangueros locali si sono sfidate per questa opportunità di trovarsi a gareggiare in autunno con i tangueros di tutto il mondo. Presenti coppie di Grecia, Malta e Cipro.