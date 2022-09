TANTA GENTE IN PIAZZA DUOMO PER LA SOLENNE MESSA PONTIFICALE

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni, San Teodoro d’Amasea e San Lorenzo da Brindisi, in Piazza Duomo è stata celebrata la Santa Messa Pontificale presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Domenico Caliandro, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni. Un’occasione per “lodare il Signore per le Sue meraviglie e per la bella testimonianza dei nostri Santi Patroni”. Sicuramente l’apice della festa, il momento più importante delle celebrazioni in una piazza gremita di persone che hanno partecipato in un silenzio assoluto. La festa dei Santi Patroni deve diventare un’occasione per trasformare la città in famiglia e sentirci da estranei ad intimi, come fratelli, compresi gli uni dagli altri. Una celebrazione resa ancora più coinvolgente dai brani eseguiti dal Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio”. Questi giorni di festa stanno regalando tante emozioni ai brindisini che, finalmente, hanno potuto condividere momenti di allegria e devozione, consci della grande opportunità di un ritorno alla normalità tanto desiderato. Anna Consales