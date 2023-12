TANTA GENTE PER “ART EXHIBIT”, COLLETTIVA D’ARTE CONTEMPORANEA

Nella bellissima e suggestiva location del Bastione San Giacomo, Brindisi, domenica 3 dicembre è stata inaugurata la collettiva d’arte contemporanea “Art Exhibit”, a cura di Maurizio Sardanelli, Fabrizio Distante, Stefania Robassa e Gino Miglietta, con il sostegno di Espressioni D’Arte Rassegna Italia SAS, con il patrocinio del Comune di Brindisi. La serata dell’inaugurazione ha visto la presenza della prof.ssa Carmela Amati, storica d’arte, la dott.ssa Antonella Grassi e il maestro Carmelo Conte. Tante persone, in questi giorni, stanno visitando la mostra con grande apprezzamento per le opere esposte. Sono stati organizzati, inoltre, eventi molto interessanti. Giovedì 7 dicembre si è tenuto un importante incontro d’arte, un talk con il maestro Carmelo Conte. Sabato 9 dicembre alle ore 19.00, si terrà un incontro d’autore: La presentazione del romanzo “Blue Velvet”, alla presenza dell’autrice Hilary Contaldi. Domenica 10 dicembre, ultimo giorno della collettiva d’arte, alle ore 18.00, si terrà il “Finissage Art Exhibit”, con i ringraziamenti, la consegna dei diplomi agli artisti e il ritiro delle opere. Sono trenta gli artisti che, con le loro opere, hanno contribuito a rendere imperdibile la mostra: Fabrizio “Relè” Distante, Maurizio Sardanelli, Stefania Robassa, Gino Miglietta, Antonella Cucinelli, Tania Medico, Pinuccio Marinosci, Antonia Acri, Andrea Contaldi, Giuseppe D’Elia, Angelo Monte, Tommaso Tedesco, Gabriella Viapiana, Luigi Casale, Sergio Abbrescia, Lucia Cairo, Antonella Selleri, Anna Maria Peluso, Massimo Ricchiuto, Alessandro Ribezzi, Giovanni Quarta, Giuseppe Roma, Antonio Camassa, Dario De Matteis, Angela Greco, Lucia Gorgone, Stefano Iaia, Daniela Marzio, Biagio Monno e Angelo Vavotici. La mostra sarà visitabile fino a domenica 10 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 21.00. Anna Consales